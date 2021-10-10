В смартфоне iPhone 13 Pro Max обнаружена неизвестная деталь

Один из независимых исследователей современных гаджетов на свой страх и риск разобрал новый смартфон iPhone 13 Pro Max и обнаружил в нем непонятную деталь.

Сам процесс разборки специалист снял на видео и выложил в Интернете. Осуществляя разборку по винтику, инсайдер раскрыл несколько секретов конструкции нового мобильного устройства. Но больше всего удивило его наличие наклейки с надписью «A15 Bionic» поверх системной платы. Зачем она здесь?

Все-таки современные смартфоны не предназначены для разборки. Если производится серьезный ремонт, то это делают в авторизированной мастерской, где специалисты и сами знают, что и где выпущено. Наклейка обычно служит в рекламных целях, но зачем она внутри аппарата, куда не заглядывает ни один пользователь?