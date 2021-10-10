 

В смартфоне iPhone 13 Pro Max обнаружена неизвестная деталь

10.10.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из независимых исследователей современных гаджетов на свой страх и риск разобрал новый смартфон iPhone 13 Pro Max и обнаружил в нем непонятную деталь.

Сам процесс разборки специалист снял на видео и выложил в Интернете. Осуществляя разборку по винтику, инсайдер раскрыл несколько секретов конструкции нового мобильного устройства. Но больше всего удивило его наличие наклейки с надписью «A15 Bionic» поверх системной платы. Зачем она здесь?

Все-таки современные смартфоны не предназначены для разборки. Если производится серьезный ремонт, то это делают в авторизированной мастерской, где специалисты и сами знают, что и где выпущено. Наклейка обычно служит в рекламных целях, но зачем она внутри аппарата, куда не заглядывает ни один пользователь?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

04.10 / Двое харьковских адвокатов за $15 тыс. обещали мужчине трудоустроить его в ГБР – прокуратура

01.10 / В Китае показали кабриолет Songsan SS Dolphin

18.09 / Победитель «Лидеров РФ 2020» назначена на пост советника главы Минздрава

23.12 / Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

14.07 / Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору»

04.03 / Независимых наблюдателей научат противостоять информационным атакам на выборы в Госдуму

10.08 / Украина к концу года получит более $8 млрд кредитов – Марченко

02.01 / Опубликован прогноз для родившихся 1 января 2021 года детей

14.09 / ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика