Представлен умный замок Smart Door Lock X с системой распознавания лиц

Представители компании Xiaomi анонсировали выпуск новых умных дверей. Модель Smart Door Lock X будет оснащена системой распознавания лиц. То есть, двери сами будут узнавать людей, которые имеют право их открывать. Теоретически ни механические, ни электронные ключи больше не нужны.

Впрочем, система работает немного сложнее, чем простое устройство для распознавания лиц. На самом деле, она использует сразу несколько видов идентификации, чтобы улучшить защиту помещений от несанкционированного проникновения в них.

Здесь установлено сразу несколько датчиков. Изображение сканируется одновременно в RGB и в инфракрасном спектре. Кроме того, установлен датчик удаленности объекта, а также другие сенсоры, о которых разработчик из соображения безопасности предпочитает не распространяться. Хозяева также могут параллельно настроить ввод пароля и сканер отпечатков пальцев.