Мужчина сломал пасынку позвоночник в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмиклассника с тяжелыми травмами, сообщается, что его «в воспитательных целях» якобы избил отчим.

У подростка диагностировали перелом грудных позвонков, травму живота, ушиб спины, черепно-мозговую травму, передает «Фонтанка».

Школьник и мать указали на отчима – 38-летнего безработного Алексея Истомина. По версии следствия, поздним вечером 6 октября он избил пасынка в воспитательных целях. При этом госпитализировали мальчика только в субботу, 9 октября.

СК возбудил уголовное дело по статье 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Истомина задержали в качестве подозреваемого на двое суток.

Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении отчима под стражу.

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