Итальянский ученый опроверг открытие Америки Колумбом в 1492 году

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10.10.2021, 9:07, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпециалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза выяснил, что моряки из Генуи знали об Америке за 150 лет до ее «открытия».

Доводы ученого опубликовал журнал Terrae Incognitae. Расшифровка и детализация записей миланского монаха Гальванеуса Фламмы за 1345 год показали, что моряки из Генуи уже знали о земле, названной позднее Америка, но под названием Маркленд/Маркалада. А некоторые исландские источники и ученые определяли ее как часть атлантического побережья Северной Америки. Предполагается, что это Лабрадор или Ньюфаундленд, передает Рен ТВ.

«Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья», – отметил Кьеза, профессор литературоведения, филологии и лингвистики Миланского университета.

Он пояснил, что Гальванеус был доминиканским монахом, который жил в Милане и был связан с семьей, которая занимала пост главы города. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Его сведения ценны для получения информации об истории того времени из первых рук.

Труд Cronica universalis, который анализировал Кьеза, считается одной из его поздних работ, она осталась незаконченной. Материал подробно описывает истории всего мира, начиная с его сотворения, заканчивая моментом публикации.

Кьеза рассказал, что при переводе записей монаха узнал, что Генуя могла бы стать «вратами» для новизны, и как Гальванеус случайно услышал разговоры моряков о землях на крайнем северо-западе, пригодных для коммерческой выгоды. А также сведения о Гренландии, которую он подробно описывает.

«Эти слухи были слишком расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных», – объяснил профессор, почему Маркалада в то время не была определена как новая земля.

Ранее в США за время протестов были демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу.



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