Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники

Каждый четвертый житель России (26%) проведет ноябрьские праздники дома, будет смотреть сериалы или читать книги, следует из опроса аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру».

Согласно результатам опроса, 23% респондентов в эти дни будут работать. Каждый пятый опрошенный (19%) поедет в путешествие по России, еще 7% намерены отдохнуть за границей, передает RT.

На дачу в праздничные дни поедут 15% опрошенных, а родственников с 4 по 7 ноября навестят 6% респондентов. 4% россиян будут ходить по музеям, театрам, кафе и ресторанам.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее в Роструде уточнили, в связи с празднованием Дня народного единства отдыхать россияне в этом году будут с 4 по 7 ноября.