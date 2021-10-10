 

Девушка из Японии вышла замуж за простого парня и лишилась миллионных богатств, а все потому что девушка не так проста

10.10.2021, 9:00, Разное
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Принцесса Мако (Япония), приняла решение выйти замуж за простолюдина – Кэи Комуро, с которым ей довелось познакомиться в учебном учреждении. Как говорит издание Mainichi Shimbun, свадьба состоится в конце октября по истечении четырех лет помолвки.

Официальный веб-ресурс Императорского двора сообщает, что молодые люди не планируют проводить пышную церемонию бракосочетания.

Пара зарегистрирует отношения, после чего уделит немного времени на пресс-конференцию. Далее влюбленные отправятся в Америку, где Кэи работает юристом.

Любовь не остановила девушку даже перед тем, что она будет лишена как наследства, так и титула принцессы. Она отказалась от крупной выплаты в честь помолвки, которую должна была сделать императорская семья.

Девушка станет первой представительницей слабой половины в семье, которая не получит ни финансовых средств, ни привилегий, свойственных таким особам. Отказ же от пышного бракосочетания обусловлен тем, что многие граждане Японии отказались поддержать выбор принцессы.

Помолвка состоялась осенью в 2017 году, а свадьба, которая должна была быть проведена в 2018 году, неоднократно переносилась ввиду ковид-эпидемии.



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