 

В Тихом океане зафиксировали мощное землетрясение

10.10.2021, 8:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ берегов тихоокеанской страны Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки произошли в 10.59 по UTC (13.59 мск), очаг залегал на глубине 524 километров, передает РИА «Новости» со ссылкой на USGS.

Данные о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

В субботу сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла возле поселка Омсукчан в Магаданской области, очаг находился на глубине 10 км.

В четверг возле Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, у местных жителей отключалось электричество, также прекращалась работа скоростных поездов.



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