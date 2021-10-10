В Тихом океане зафиксировали мощное землетрясение

У берегов тихоокеанской страны Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки произошли в 10.59 по UTC (13.59 мск), очаг залегал на глубине 524 километров, передает РИА «Новости» со ссылкой на USGS.

Данные о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

В субботу сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 балла возле поселка Омсукчан в Магаданской области, очаг находился на глубине 10 км.

В четверг возле Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, у местных жителей отключалось электричество, также прекращалась работа скоростных поездов.