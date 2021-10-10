Британия потребовала пересмотра соглашения с ЕС по Северной Ирландии

Соединенное Королевство готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа в случае не готовности Брюсселя к коренному пересмотру, заявили в правительстве Британии.

«Мы конструктивно и со всем вниманием рассмотрим любые предложения, которые поступят от ЕС. Наши команды переговорщиков готовы интенсивно и быстро работать над поиском решения, и мы рассчитываем, что эта работа уже скоро начнется. Наградой за нее станут более прочные отношения Соединенного Королевства и Евросоюза, нацеленные на будущее. Но ограничиваться косметическими изменениями нельзя. Если ЕС не может продемонстрировать наличие амбиций и готовность существенно пересмотреть протокол, нам придется задействовать статью 16 [данного документа], чтобы гарантировать условия для сохранения Белфастского соглашения и мирного процесса [в Северной Ирландии]», – приводит выдержку из документа ТАСС.

В июле британская сторона направила ЕС свои предложения, направленные на урегулирование спорной ситуации, возникшей при воплощении протокола в жизнь. Лондон настаивает на полноценном переговорном процессе и выработке новых договоренностей по статусу Северной Ирландии после Brexit. Еврокомиссия 13 октября должна дать официальный ответ на инициативу Лондона, однако ранее в Брюсселе неоднократно заявляли о том, что текст протокола должен оставаться неизменным.

По данным британских СМИ, в ЕС готовы пойти на целый ряд уступок королевству, облегчив таможенный режим в Ольстере, но Лондон считает это недостаточным. Как отмечается в распространенном правительством заявлении представителя премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвида Фроста, для страны исключительно важно ограничить юрисдикцию Европейского суда в Северной Ирландии, где ему сейчас принадлежит последнее слово в спорах о соблюдении правил единого рынка ЕС. Британская сторона добивается создания двустороннего арбитражного органа для решения подобных вопросов, однако в Брюсселе предупреждают, что на таких условиях Ольстер не сможет оставаться частью единого рынка ЕС.

Статья 16 позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды, которые может вызвать особый статус Северной Ирландии, которое ей гарантирует соглашение о Brexit. Однако и для ЕС, и для королевства применение этой статьи остается крайней мерой, которая вызовет крайне жесткую реакцию противоположной стороны.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Британией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Республику Ирландия, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Напомним, в апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.