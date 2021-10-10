Зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре

Зрительница оперы «Садко» в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала о произошедшем.

«Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места. <…> И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: «Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию». Оркестр замолчал, занавес упал», – написала женщина на своей странице в соцсети Facebook.

Она добавила, что сначала зрители решили, что происходящее на сцене – часть замысла режиссера, но затем объявили антракт по техническим причинам. По словам женщины, о смерти актера она узнала от охранника, выходя из театра.

Напомним, в субботу артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По словам коллеги погибшего, причиной гибели 37-летнего артиста на сцене Большого театра стала невнимательность. По факту произошедшего организована доследственная проверка.