 

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в РФ выросло

10.10.2021, 8:38, Новости дня
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Накануне было известно о 29 погибших в результате отравления. Как пишет “Интерфакс”, всего отравились более 50 человек. 

По данным регионального правительства, в организме пострадавших и умерших нашли метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три – пять раз. 

Следком РФ начал расследование. По данным правоохранителей, нелегальное производство и сбыт “опасной спиртосодержащей продукции” организовал  29-летний житель Орска. В Орске на территории торгово-закупочной базы нашли 11 бочек объемом 200 литров с суррогатным алкоголем. Задержаны девять человек, четверо из них уже арестованы. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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