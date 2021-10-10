Число жертв отравления суррогатным алкоголем в РФ выросло

Накануне было известно о 29 погибших в результате отравления. Как пишет “Интерфакс”, всего отравились более 50 человек.

По данным регионального правительства, в организме пострадавших и умерших нашли метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три – пять раз.

Следком РФ начал расследование. По данным правоохранителей, нелегальное производство и сбыт “опасной спиртосодержащей продукции” организовал 29-летний житель Орска. В Орске на территории торгово-закупочной базы нашли 11 бочек объемом 200 литров с суррогатным алкоголем. Задержаны девять человек, четверо из них уже арестованы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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