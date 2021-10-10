Чернобыль…

Что стало причиной трагедии — вопрос, который по сей день волнует многих. Согласно официальной версии, виновники аварии — персонал и конструкторы РБМК, допустившие непростительные ошибки.

Ветру, ставшему «палачом Планеты», хватило нескольких дней, чтобы разнести ядерный пепел на города и сёла Украины, России, Белоруссии. Не остались в стороне и страны Скандинавии, Северной Африки, значительная часть балканских государств. 400 Хиросим — таков, по мнению современных учёных, был объём выброса и радиоактивного загрязнения близлежащих территорий.

Чернобыль: уровень радиации зашкаливает

Не владея «полной картиной» случившегося, Михаил Горбачёв только 14 мая выступил по телевидению с обращением, в котором изложил истинные масштабы трагедии. Впервые из уст генсека прозвучала и информация о количестве пострадавших.

По официальным данным, после катастрофы на ЧАЭС воздействию радиации подверглись около 8,5 млн человек, из которых 2 млн — дети, более 400 тыс. стали вынужденными переселенцами.

Летом 1987 года состоялся суд над руководителями станции, которых обвинили в халатности и нарушении должностных инструкций. 10 лет колонии — таков был приговор, вынесенный судьёй директору ЧАЭС, главному инженеру и его заместителю. Остальные причастные получили меньшие сроки. Затем материалы дела и сведения об аварии были засекречены.

«Укрытие» Чернобыльской АЭС

Разрушение четвёртого блока ЧАЭС остановило работу всей электростанции. Ликвидаторы (пожарные, сотрудники правоохранительных органов, солдаты, врачи — около 600 тыс. человек) приступили к обработке аварийной зоны. Всего с вертолётов было распылено около 11,5 тыс. т жидких и сухих веществ.

В мае 1986 года Правительственной комиссией было принято решение «законсервировать» четвёртый блок станции с целью предотвращения «расползания» радиации. Бетонный саркофаг (или объект «Укрытие»), над которым почти полгода круглосуточно вахтами работали 10 тыс. человек, в декабре 1986 года накрыл повреждённый энергоблок.

Cрок службы «Укрытия» был рассчитан до 2006 года. Чтобы не допустить повторения случившегося, спустя 10 лет страны G7 единогласно заключили, что необходимо возвести новое сооружение-защиту, которое накрыло бы устаревший «саркофаг». «Новый безопасный конфайнмент» — арка, которая должна будет обеспечить изоляцию «Укрытия», в настоящее время находится на стадии апробации.

Расследование

Для выяснения причин Чернобыльской аварии была сформирована государственная комиссия. Кроме того, консультативную группу сформировало МАГАТЭ. Во главе делегации советских специалистов стоял химик Валерий Алексеевич Легасов. У места аварии он провёл 4 месяца, получив при этом большую дозу радиации. Именно Легасов выступил с предложением забросать зону аварии смесью из доломитовой глины и свинца.

В августе 1986-го состоялось совещание МАГАТЭ, на котором выступил с докладом Валерий Алексеевич. Речь академика длилась 5 часов. В соответствии с докладом, ответственность за аварию возлагалась на персонал АЭС. Утверждалось, что сотрудники нарушили правила эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и провели эксперимент по измерению выбега турбогенератора, невзирая на изменение состояния реактора. Подобные эксперименты уже пытались провести в 1983-м, 1984-м и 1985-м, но они не увенчались успехом. В докладе говорилось и о конструктивных недостатках системы защиты реактора. Так, если бы система функционировала, реактор был бы остановлен ещё до того, как назрела опасность.

По одной из версий, в ходе своего выступления Валерий Легасов разгласил секретные сведения. Ряд коллег критиковали его за якобы сокрытие истинных причин катастрофы. В 1987-м его не избрали в научно-технический совет. В апреле 1988-го, за день до предполагаемого обнародования своих результатов расследования аварии, он был найден дома повешенным. Члены семьи академика утверждали, что часть записей, которые Легасов записывал на диктофон, были стёрты.

На скамье подсудимых оказались 6 человек, среди которых — директор ЧАЭС, главный инженер и государственный инспектор Госатомтехнадзора. Судебные заседания проходили в июле 1987 года в Чернобыле в местном Доме культуры. На них присутствовали более 50 советских и иностранных журналистов; выступили 40 свидетелей. В материалах указывалось, что директор ЧАЭС «не принял мер к ограничению масштабов аварии, не ввёл в действие план защиты персонала и населения от радиоактивного излучения, в представленной информации умышленно занизил данные об уровнях радиации, что помешало своевременному выводу людей из опасной зоны». Все 6 подсудимых были признаны виновными.

В 1991-м дело было пересмотрено комиссией Госатомнадзора СССР. В заключении утверждалось, что авария приобрела «катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора». Некоторые обвинения, ранее выдвигавшиеся в отношении персонала, были сняты. В соответствии с заключением Международного агентства по атомной энергии, причины аварии лежали в технической плоскости: реактор не соответствовал стандартам безопасности. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению о причинах катастрофы. Были и альтернативные версии — так, одна из них говорит о землетрясении.

В ходе аварии была разрушена активная зона реактора. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число погибших составило 4 тыс. человек. Высокие дозы радиации получили 600 тыс. ликвидаторов (наиболее интенсивно работы велись в 1986—1987 годах). Площадь радиоактивного загрязнения составила до 200 тыс. кв. км.