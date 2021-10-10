В Интернете появились первые изображения нового кросс-универсала Hyundai Sonata

В Сети опубликовали рендерные изображения модели Hyundai Sonata в кузове универсал.

В свою очередь, по снимкам видно, что транспортное средство отличается увеличенным дорожным просветом и крупными колесами. Кроме того, изменения коснулись формы бамперов и дополненного обвеса. Для универсала Hyundai Sonata могли бы установить те же агрегаты, что и в седане – 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. и 2,5-литровый мотор на 180 л.с.

Для универсала предусматривается передний привод и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. В компании пока не готовы к выходу подобной модели, однако эксперты прогнозируют вероятный интерес к автомобилю в случае его выпуска. Остальные подробности пока умалчиваются.