Электрический седан Volkswagen Aero B заметили на тестах

В ходе тестовых заездов обнаружен новый электроседан Volkswagen Aero B.

Данный автомобиль уже неоднократно удавалось обнаружить в рамках тестовых заездов. Новинка построена на платформе МЕВ, которая применяется исключительно для электрической техники. Эксперты предполагают выход модели с несколькими вариантами силовых установок с мощностью от 204 до 380 л.с. Кроме того, новая модель получит увеличенный запас хода до 700 километров.

Заявлено, что официальная презентация транспортного средства состоится к середине 2022 года. Также сказано, что новая модель поступит в свободную продажу к 2023 году. Пока остальные детали об автомобиле остаются засекреченными до официального выхода на рынок.