 

Вера Брежнева рассказала о попытках забеременеть от Меладзе

10.10.2021, 8:12, Разное
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Певица Вера Брежнева в рамках общения с журналистами канала НТВ пояснила о попытках забеременеть от своего мужа Константина Меладзе. Она заявила, что является уже «не девочкой».
В 2015 году Вера Брежнева в Италии тайно вышла замуж за Константина Меладзе. У звездных супругов есть дети, но они родились в предыдущих отношениях. 39-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» не раз говорила, что мечтает подарить сына или же дочь продюсеру. Поклонники очень часто подозревают эффектную блондинку в беременности, но пока речь не идет о пополнении в семье. По словам Брежневой, появление на свет ребенка не простое дело, оно не зависит исключительно от желания будущих родителей. Рождение малыша подвластно более высоким материям.

У Веры Брежневой есть две дочери 20-летняя София и 11-летняя Сара. Старший ребенок певицы учится за границей. Сейчас больше внимания артистка уделяет дочери Саре, поскольку она поменяла школу и ее нужно поддержать.

Артистка не теряет надежды обзавестись еще одним ребенком. Она выступает не против того, если малыша выносит не она, а суррогатная мать. У Брежневой есть друзья, которые этим занимаются, на это у них есть свои причины. К данному вопросу знаменитость перестала относиться слишком категорично. С возрастом Брежнева поняла, что, если человек что-то делает, то значит так нужно.

Источник: www.ntv.ru



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