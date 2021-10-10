18 бывших игроков НБА обвиняются в мошенничестве с медстраховкой на $4 млн

Нью-Йоркские прокуроры обвинили 18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации США в мошенничестве с медстраховкой, передаёт NBC News. Как утверждают обвинители, в период с 2017 по 2020 годы спортсмены предоставляли лиге поддельные счета на оплату несуществующих медицинских услуг. Всего таких счетов было подано на 4 миллиона долларов, а страховые выплаты в итоге составили 2,5 миллиона долларов.

18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США обвиняются в присвоении страховых выплат, которые они получали по поддельным счетам за несуществующие медицинские процедуры.

ОДРИ ШТРАУСС, прокурор Южного округа Нью-Йорка: Схема, которую организовал подсудимый, включала в себя мошенничество и введение в заблуждение.

Как утверждают прокуроры, схему организовал бывший игрок НБА Терренс Уильямс, который вовлекал в неё других игроков, предлагая им поддельные счета на оплату хиропрактики или стоматологических услуг. Как указано в обвинительном акте, игроки в общей сложности направили счета на сумму почти 4 миллиона долларов — страховые выплаты по ним составили 2,5 миллиона долларов. Также Уильямс предположительно получил 230 тысяч долларов от других игроков за посреднические услуги .

МАЙКЛ ДРИСКОЛЛ, помощник директора, управляющий отделением ФБР в Нью-Йорке: Из-за мошенничества эта индустрия теряет десятки миллиардов долларов в год — эти потери впоследствии ложатся на плечи бизнесменов и потребителей.

По словам прокуроров, схема реализовывалась с 2017 по 2020 годы. Бывший тяжёлый форвард Грегори Смит обвиняется в том, что претендовал на компенсацию по счетам за удаление зубных нервов в Беверли-Хиллз, в то время как на самом деле он играл в баскетбол на Тайване. Среди прочих обвинения были выдвинуты против Глена Дэвиса, Шеннона Брауна, а также шестикратного члена Сборной всех звёзд защиты НБА Тони Аллена и его супруги.

Сегодня днём Себастьян Телфэйр заявил о своей невиновности и вышел из здания федерального суда с электронным браслетом на лодыжке.

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC News: Другие бывшие игроки пока ситуацию не прокомментировали. В своём сегодняшнем заявлении НБА назвала новости об обвинениях «обескураживающими» и пообещала, что будет всесторонне сотрудничать с командой прокурора.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.