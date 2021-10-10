 

18 бывших игроков НБА обвиняются в мошенничестве с медстраховкой на $4 млн

10.10.2021, 8:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нью-Йоркские прокуроры обвинили 18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации США в мошенничестве с медстраховкой, передаёт NBC News. Как утверждают обвинители, в период с 2017 по 2020 годы спортсмены предоставляли лиге поддельные счета на оплату несуществующих медицинских услуг. Всего таких счетов было подано на 4 миллиона долларов, а страховые выплаты в итоге составили 2,5 миллиона долларов.

18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США обвиняются в присвоении страховых выплат, которые они получали по поддельным счетам за несуществующие медицинские процедуры.

 

ОДРИ ШТРАУСС, прокурор Южного округа Нью-Йорка: Схема, которую организовал подсудимый, включала в себя мошенничество и введение в заблуждение. 

 

Как утверждают прокуроры, схему организовал бывший игрок НБА Терренс Уильямс, который вовлекал в неё других игроков, предлагая им поддельные счета на оплату хиропрактики или стоматологических услуг. Как указано в обвинительном акте, игроки в общей сложности направили счета на сумму почти 4 миллиона долларов — страховые выплаты по ним составили 2,5 миллиона долларов. Также Уильямс предположительно получил 230 тысяч долларов от других игроков за посреднические услуги . 

 

МАЙКЛ ДРИСКОЛЛ, помощник директора, управляющий отделением ФБР в Нью-Йорке: Из-за мошенничества эта индустрия теряет десятки миллиардов долларов в год — эти потери впоследствии ложатся на плечи бизнесменов и потребителей. 

 

По словам прокуроров, схема реализовывалась с 2017 по 2020 годы. Бывший тяжёлый форвард Грегори Смит обвиняется в том, что претендовал на компенсацию по счетам за удаление зубных нервов в Беверли-Хиллз, в то время как на самом деле он играл в баскетбол на Тайване. Среди прочих обвинения были выдвинуты против Глена Дэвиса, Шеннона Брауна, а также шестикратного члена Сборной всех звёзд защиты НБА Тони Аллена и его супруги. 

 

Сегодня днём Себастьян Телфэйр заявил о своей невиновности и вышел из здания федерального суда с электронным браслетом на лодыжке. 

 

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC News: Другие бывшие игроки пока ситуацию не прокомментировали. В своём сегодняшнем заявлении НБА назвала новости об обвинениях «обескураживающими» и пообещала, что будет всесторонне сотрудничать с командой прокурора.

 

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / Independent – хаос на выборах подорвал репутацию американской демократии

18.09 / Эксперты назвали самые большие киберугрозы первой половины текущего года

16.09 / Ефремов сказал, где хотел бы отбывать наказание

22.12 / Россияне назвали самые запоминающиеся события 2020 года

03.07 / В Канаде уже сотни внезапных смертей. Власти считают, что это из-за жары

23.03 / Ракету из Газы выпустили по израильскому городу во время визита Нетаньяху

10.08 / МИД выразил надежду на решение Берлина достроить «Северный поток – 2»

20.04 / СБУ обнаружила склад оружия в Луганской области, который боевики “ЛНР” заложили в 2014 году

03.11 / Стали известны результаты голосования на первых участках в США

22.04 / На довыборах в 87-м округе официально победил Вирастюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика