На то воля китайского народа – Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань в «лоно родины» мирным путём

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что собирается вернуть Тайвань в «лоно родины» мирным путём по формуле «Одна страна, две системы», которая уже применялась в Гонконге и Макао, передаёт CNN. Вместе с тем, хотя, по словам Си Цзиньпина, этого хочет китайский народ, он не поинтересовался мнением самих тайваньцев, которые совсем не в восторге от этой формулы, так как, несмотря на неё, в Гонконге уже попрали свободу слова.

Айван Уотсон следит за развитием событий из Гонконга. Без сомнения, он (Си Цзиньпин. — ИноТВ) обращается не только к своим соотечественникам, но и к зарубежной аудитории. Как же это послание воспримут в мировых столицах?

АЙВАН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Да, это послание и для отечественной, и для зарубежной аудитории, а также для населения Тайваня, которое на этих выходных отмечает свой собственный национальный праздник. Здесь всё сводится к острым и давним противоречиям между Пекином и Тайбэем, суть которых состоит в том, что Пекин считает Тайвань своим отколовшимся регионом и противостоит любым поползновениям в сторону суверенитета этого острова, которого никогда не было при Коммунистической партии. На данный же момент на Тайване демократическая форма правления.

Так что Си Цзиньпин в каком-то смысле повторил давно укоренившиеся взгляды китайского правительства. Тем не менее он сделал ряд других любопытных заявлений. В частности, он подчеркнул, что стремится к мирному воссоединению. По его словам, на то воля китайского народа, однако он, судя по всему, игнорирует волю народа тайваньского, у которого есть куда больше демократических свобод, чем у китайцев на материке.

Он также подчеркнул, что возвращение Тайваня, как он выразился, в лоно родины, может произойти по формуле «Одна страна, две системы». Не хочу слишком сильно грузить зрителей, однако формулу «Одна страна, две системы» применяли в Гонконге, бывшей британской колонии, а также в Макао — бывшей колонии Португалии. По этой формуле Китай в рамках международных договоров обязался позволить этим бывшим колониям иметь большие свободы. В дальнейшем должна была произойти их постепенная реинтеграция с остальным Китаем.

Думаю, что многие как здесь, в Гонконге, так и по всему миру заметят, что эту формулу в Гонконге последние два года постоянно попирали, так как Пекин ввёл новые законы и, по сути, растоптал принцип свободы политической мысли и инакомыслие, а также фактически раздавил оппозиционные партии. Многие считают, что такие действия подписали смертный приговор усилиям по вовлечению тайваньцев в процесс воссоединения на добровольной основе.

И последнее замечание — последнюю неделю Пекин активно поигрывал своими военными мускулами, в то время как в зону опознавания ПВО Тайваня вошло рекордное число боевых самолётов. Робин?

Да, это точно. Спасибо, что продолжаете следить за ситуацией. С нами был Айван Уотсон из Гонконга, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 октября 2021 года.