При пожаре в центре Москвы погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в трехэтажном доме, расположенном на Нижнем Кисельном переулке в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на 3-ем этаже 3-х этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 25 кв. метров.

В субботу вечером на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья начался пожар – загорелся резервуар с дизтопливом. К месту пожара на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.