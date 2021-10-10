 

При пожаре в центре Москвы погибли два человека

10.10.2021, 7:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДва человека погибли в результате пожара в трехэтажном доме, расположенном на Нижнем Кисельном переулке в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, в 5.57 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3, передает РИА «Новости». 

«По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на 3-ем этаже 3-х этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 25 кв. метров. 

В субботу вечером на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья начался пожар – загорелся резервуар с дизтопливом. К месту пожара на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.



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