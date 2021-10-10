Россиянам дали рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19

Восстановление памяти и когнитивных функций после коронавируса могут существенно ускорить витамины, кроссворды, стихи и решение математических задач, рассказали врачи Роспотребнадзора.

По словам младшего научного сотрудника клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени выраженности нарушений и корректирующей терапии, передает РИА «Новости».

По ее словам, восстановительный период чаще всего занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Бывают случаи, когда снижение памяти наблюдается до полугода и дольше. Хавкина добавила, что универсальной схемы нет, и восстанавливаться следует в соответствии с рекомендацией терапевта или невропатолога.

Жалобы на проблемы с памятью после перенесенного коронавируса отметила и заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Степень проявления нарушений зависит от состояния памяти до инфекции и от тяжести течения болезни. Причем сложности с запоминанием могут быть даже у тех, кто переболел легкой формой вируса, предупредила эксперт.

«Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия», – уточнила Руженцова.

Она напомнила, что степень тяжести заболевания и его последствий для здоровья значительно снижается после вакцинации.

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович сообщил, что ухудшение памяти и снижение концентрации внимания после коронавируса является нормальным явлением.