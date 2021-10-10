 

Россиянам дали рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19

10.10.2021, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВосстановление памяти и когнитивных функций после коронавируса могут существенно ускорить витамины, кроссворды, стихи и решение математических задач, рассказали врачи Роспотребнадзора.

По словам младшего научного сотрудника клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени выраженности нарушений и корректирующей терапии, передает РИА «Новости». 

По ее словам, восстановительный период чаще всего занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Бывают случаи, когда снижение памяти наблюдается до полугода и дольше. Хавкина добавила, что универсальной схемы нет, и восстанавливаться следует в соответствии с рекомендацией терапевта или невропатолога.

Жалобы на проблемы с памятью после перенесенного коронавируса отметила и заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Степень проявления нарушений зависит от состояния памяти до инфекции и от тяжести течения болезни. Причем сложности с запоминанием могут быть даже у тех, кто переболел легкой формой вируса, предупредила эксперт.

«Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия», – уточнила Руженцова.

Она напомнила, что степень тяжести заболевания и его последствий для здоровья значительно снижается после вакцинации.

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович сообщил, что ухудшение памяти и снижение концентрации внимания после коронавируса является нормальным явлением. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / CNN – новый антирекорд — в США за сутки выявили более 80 тыс заражённых COVID-19

03.11 / “Такая взрослая маленькая дочь”. Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью

31.05 / В Белоруссии задержан главред Hrodna.life

25.02 / Суд Ниццы подтвердил право РФ на три из пяти спорных объектов, связанных со Свято-Николаевским собором

06.11 / Минтруд анонсировал индексацию маткапитала с 2021 года

15.02 / Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл

12.10 / Главный инфекционист США заявил, что его слова без разрешения использовали предвыборной рекламе Трампа

15.02 / В Горловке взорвали машину с одним из главарей боевиков “ДНР”

25.09 / В Германии объяснили появление бегущей строки с «экзит-поллом» до выборов

10.11 / Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 тыс. грн в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика