Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями – штаб ООС

Боевики обстреливали украинские позиции в районе Майорск, Красногоровка, Новолуганское (Донецкая область), Новозвановка, Золотое-4, Водяное Луганской области.

Как сказано в сводке, они применяли гранатометы разных систем, стрелковое оружие, а также минометы 82-го и 120-го калибра.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения. По состоянию на 7.00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – сообщили в штабе.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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