Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за политики Киева

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко сообщил в эфире телеканала «НАШ», что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по украинской ГТС.

Червоненко подчеркнул, что Украина может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему, передает РИА «Новости».

«Или сказать правду и прийти к ним (к России), и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», – сообщил экс-депутат Рады.

Он подчеркнул, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, уверен Червоненко.

В качестве примера сокращения транзита газа через территорию Украины, Червоненко вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.

Во вторник Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.

В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.