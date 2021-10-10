 

Трамп обвинил Байдена в намерении «построить Китай» за счет США

10.10.2021, 7:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Соединенным Штатам, сообщил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Трамп заявил, что проект Байдена, в частности, приведет к увеличению налоговой нагрузки на работающие американские семьи. «План Байдена драматически повысит налоги [в США] на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, слышали о таком?» – сказал 45-й американский президент.

Трамп выразил уверенность, что если Конгресс примет предложение Байдена, то бизнесу будет выгодней работать в Китае, чем в США.

Накануне стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай возможную отмену таможенных пошлин и санкций.



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