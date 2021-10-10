Трамп обвинил Байдена в намерении «построить Китай» за счет США

Экономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Соединенным Штатам, сообщил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Трамп заявил, что проект Байдена, в частности, приведет к увеличению налоговой нагрузки на работающие американские семьи. «План Байдена драматически повысит налоги [в США] на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, слышали о таком?» – сказал 45-й американский президент.

Трамп выразил уверенность, что если Конгресс примет предложение Байдена, то бизнесу будет выгодней работать в Китае, чем в США.

Накануне стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай возможную отмену таможенных пошлин и санкций.