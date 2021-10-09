МГУ и «Знание» намерены совместно разрабатывать научные проекты

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Российское общество «Знание» планируют совместно разрабатывать научные, учебные и просветительские проекты для развития долгосрочных партнерских отношений, соответствующее соглашение было подписано в ходе церемонии открытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

«Московский университет и Общество «Знание» объединяет преданность идеалам просвещения, прогресса, вера в могучие силы образования и науки… На современном этапе важно консолидировать усилия для популяризации науки в обществе и особенно работы с молодежью. Ведущие интеллектуальные силы страны обязаны поддерживать ее стремление к познанию, помогать искать ответы на порой непростые вопросы, которые ставит перед нами современность», – сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА «Новости».

Как отметили Садовничий и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, соглашение позволит наладить долгосрочное и эффективное партнерское сотрудничество в области научно-просветительской деятельности, будет содействовать развитию лекторского сообщества общества «Знание» и вовлечению молодых талантливых специалистов в просветительскую работу.

Древаль также добавил, что общество будет радо предоставить лекторам МГУ новейшую инфраструктуру – студии, площадки в регионах, технологические возможности.

«Для нас огромная честь работать с ведущими представителями российского академического сообщества. Вместе мы сможем дотянуться до еще большего количества молодежи и мотивировать ее на получение новых знаний», – добавил он.

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