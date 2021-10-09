Спецслужбы США не смогли установить причины «гаванского синдрома»

Американские спецслужбы не смогли выяснить, чем вызван «гаванский синдром», якобы выявленный у ряда госслужащих США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала решение президента США Джо Байдена подписать законопроект о финансовой помощи госслужащим, у которых выявлен «гаванский синдром». Псаки заверила, что США «решительно настроены как можно скорее добраться до истины» относительно того, каковы причины и кто несет ответственность за «эти инциденты». Разведка США ведет «крупномасштабное расследование» и «активно изучает спектр гипотез».

Однако пока спецслужбы «не вынесли суждения относительно причин данных инцидентов или того, кто несет ответственность», сказала пресс-секретарь Белого дома. При этом Псаки не считает, что «нужно делать вывод» об угрозе для выезжающих за рубеж американцев, передает ТАСС.

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам и атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.