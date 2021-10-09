Макрон заявил о желании побыстрее закрыть базы Франции в Мали

Франция хочет побыстрее закрыть свои военные базы в Мали, но для этого там должно быть сильное государство, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

На саммите Африка – Франция в Монпелье Макрон заявил, что у Парижа «нет намерения оставаться» в Мали, поэтому французы «закрывают базы». «В Тесалите или Кидале наша работа не состоит в том, чтобы иметь базы», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент Франции хочет, чтобы французская сторона «вывела военные базы как можно быстрее, но это предполагает возвращение сильного государства» Мали и «инвестиционных проектов». Он отметил, что не заинтересован в том, чтобы военные базы вечно оставались на африканской земле.

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.