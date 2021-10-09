Темные круги под глазами можно убрать. Специалисты рекомендуют обратить внимание на сон

Одной из самых неприятных проблем внешнего вида являются темные круги под глазами, которые заставляют нас выглядеть так, будто мы весь год блуждали по пустыне. Вероятно, каждому из нас хоть единожды приходилось бороться с синевой под глазами, но согласитесь, добиться результата не всегда удается. Вот что рекомендуют косметологи.

Причины появления темных кругов

Темные круги под глазами могут возникнуть по ряду причин, но специалисты выделяют в особый список несколько.

В первую очередь аллергия. Когда вы ее испытываете, кровеносные сосуды вокруг глаз расширяются и наполняются кровью, что приводит к потемнению области под глазами. Недостаток сна. Когда мы не высыпаемся, отток крови замедляется, потому что кровеносные сосуды сужаются. Это нормальная реакция организма во время сна, но для некоторых результатом становятся круги под глазами. Но и излишек сна также будет провоцировать потемнение, потому что кровь скапливается в области вокруг глаз. Оптимальное количество сна – от 7 до 8 часов. Употребление большого количества соли. Все знают об этом, но частенько забывают. Кстати, сюда же можно отнести и плач, который усиливает приток крови. Не важно, по какому поводу вы плачете, след остается все равно. Улыбайтесь! Если вышеперечисленных ситуаций не наблюдается, а синева под глазами все равно есть, присмотритесь, может быть, у вас гиперпигментация. Особенно хорошо это заметно, если кожа все время остается коричневой и не меняется. Причина: генетика, слишком много солнца или травма. Купите крем с самой высокой защитой от солнца и пользуйтесь им даже зимой. Ну и женская любимая тема: широкая кость. Правда, в случае с глазами она может привести к образованию темных впалых кругов, которые трудно будет вывести. Но не безнадежно.

Пейте больше воды

Одним из лучших способов уменьшить интенсивность темных кругов под глазами является употребление большого количества воды. Темные круги усиливаются, когда организму не хватает воды, поэтому ее приток решает проблему довольно быстро. Тем, кто не может пить много воды, специалисты предлагают есть побольше зеленых овощей и листовой зелени, так как они наполовину состоят из воды, а входящие в состав витамины и кислоты добавят сияния. Особенно уделите внимание шпинату и салату, но старайтесь не есть их перед сном.

Много спите

Для многих из нас поздний отход ко сну является нормой. Но организм так не считает. Отложите телефон за час до отхода ко сну подальше, чтобы не было желания взять его. Важно, чтобы и тело, и голова отдыхали не менее восьми часов, тогда и кожа будет радовать вас в зеркальном отражении.

Используйте средство для снятия макияжа

И не просто средство, а самое мягкое, с маслами. Старайтесь не сильно тереть глаза во время снятия макияжа. Сильное трение раздражает чувствительную кожу вокруг глаз и может привести к образованию темных кругов. Лучше всего нанесите немного вашего средства на салфетку и слегка протрите глаза, приложив салфетку на несколько секунд. Если есть возможность, используйте нетканые салфетки.

Используйте лед

Лед отлично справляется с отеками и синевой под глазами. Особенно утром. Поэтому вечером не поленитесь и залейте несколько кубиков льда в специальную форму. Если есть время, заварите травы, например ромашку, и положите в морозилку. Используйте утром сразу после того, как встанете с кровати. После того как холодная вода на веках высохнет, обязательно нанесите увлажняющий крем, потому что кожа век очень тонкая, а холодная вода способствует не только ее тонусу, но и быстрому истончению.

Делайте упражнения

Иногда темные круги под глазами в течение дня становятся светлее. Если это ваш случай, тогда попробуйте делать легкую зарядку, чтобы активизировался приток крови.

Добавьте подушку

Попробуйте подложить под голову на ночь дополнительную подушку, чтобы защитить себя от застоя крови во время сна. Старайтесь спать на спине, чтобы снизить потенциальные травмы.

Пользуйтесь осветляющей косметикой

Если вы страдаете такой проблемой, как темные круги под глазами, в вашей косметичке обязательно должны быть продукты с эффектом осветления. Пользуйтесь ими два раза в день, они помогут осветлить и придать коже упругость. Предпочтение отдайте гелям – они быстро впитываются, не оставляют жирной пленки и не скатываются.