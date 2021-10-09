Правительство Латвии одобрило введение режима ЧС из-за COVID-19

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за COVID-19, введены ограничения для непривитых граждан.

Совет по кризисному управлению Латвии запретил посещение магазинов непривитым жителям, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, а также обязал всех учеников и педагогов в школах носить маски в течение всего учебного дня, передает РИА «Новости» .

Правительство Латвии поддержало решения совета на внеочередном заседании в пятницу.

Ранее было принято принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19. Также введены ряд ограничений, которые по большей части затронут непривитых жителей Латвии.

В сентябре правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.