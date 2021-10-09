Минобороны представило облик ракеты-носителя «Иркут»

Опубликованы технические характеристики российской сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут», также Минобороны РФ показало облик новой ракеты.

Информация представлена в журнале РКК «Энергия» «Космическая техника и технологии». Статья написана начальником космодрома Плесецк Николаем Башляевым, его заместителем Алексеем Николаевым, научным сотрудником космодрома Вадимом Дугой и начальником кафедры Военно-космической академии имени Можайского Дмитрием Мосиным, передает РИА «Новости».

Планируется одноразовый и многоразовый (с возвращением на крыльях) варианты ракеты. Стартовая масса в одноразовом виде – 23,6 тонны, в многоразовом – 25 тонн. Первый тип сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 кг груза, на геостационарную – 84 кг, второй – 398 кг и 60 кг соответственно. В качестве топлива будут использовать пару кислород-метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке.

Сообщается, что запустить оба варианта планируют с космодрома Плесецк в 2024 году. В статье говорится, что проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса «Иркут» разрабатывается специалистами АО «ЦНИИмаш».

Напомним, ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы «Крыло-СВ». Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный.