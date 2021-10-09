 

Минобороны представило облик ракеты-носителя «Иркут»

09.10.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОпубликованы технические характеристики российской сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут», также Минобороны РФ показало облик новой ракеты.

Информация представлена в журнале РКК «Энергия» «Космическая техника и технологии». Статья написана начальником космодрома Плесецк Николаем Башляевым, его заместителем Алексеем Николаевым, научным сотрудником космодрома Вадимом Дугой и начальником кафедры Военно-космической академии имени Можайского Дмитрием Мосиным, передает РИА «Новости».

Планируется одноразовый и многоразовый (с возвращением на крыльях) варианты ракеты. Стартовая масса в одноразовом виде – 23,6 тонны, в многоразовом – 25 тонн. Первый тип сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 кг груза, на геостационарную – 84 кг, второй – 398 кг и 60 кг соответственно. В качестве топлива будут использовать пару кислород-метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке.

Сообщается, что запустить оба варианта планируют с космодрома Плесецк в 2024 году. В статье говорится, что проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса «Иркут» разрабатывается специалистами АО «ЦНИИмаш».

Напомним, ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы «Крыло-СВ». Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

16.11 / На Google подали в суд за несанкционированное использование интернет-трафика

17.12 / “Я потеряла не только мужчину, но и друга”. Гросу поделилась личными переживаниями

17.05 / Глава РАН назвал причины падения качества образования в России

23.01 / Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

08.07 / Путин провел телефонный разговор с председателем КНР

16.01 / “Многие обеспокоены слухами”. WhatsApp отложил дату начала действия новых правил конфиденциальности

25.05 / СМИ-иностранные агенты опубликовали критику праймериз «Единой России»

14.01 / Комитет Верховной Рады поддержал сокращение нардепов до 300

15.11 / Ученые предупреждают о вреде утреннего кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика