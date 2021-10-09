 

Стало известно о деморализации сотрудников Facebook

09.10.2021, 4:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМногие сотрудники Facebook разочаровались в работе компании, но лишь единицы заявляют об этом публично, пишут СМИ.

Washington Post заявила, что «многие» сотрудники «годами сидели за сценой, обеспокоенные тем, что они увидели в компании», но «только некоторые высказывались публично». Сотрудники жалуются на фрустрацию из-за невозможности изменить ситуацию. Так, на внутренней доске объявлений опубликовали жалобу о том, что компания «одержима ростом», но «не желает брать на себя обязательства». Многие уходили из компании, когда оптимизм от желания перемен сменялся пессимизмом из-за их невозможности, пишет издание, передает РИА «Новости».

Во внутренней переписке сотрудники сообщали о деморализации, вызванной тем, что руководство не принимает предложения по улучшению среды. При этом представители Facebook уверяют, что новые проекты проходят тщательные проверки, чтобы потенциальные изменения были правильно оценены.



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