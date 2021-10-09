 

Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в США

09.10.2021, 3:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава американского государства Джо Байден сообщил о том, что увеличил квоту приема беженцев в США с 62,5 тыс. человек до 125 тысяч.

Байден считает, что такое увеличение в 2022 финансовом году (начался в США 1 октября) «оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам». Из стран Европы и Центральной Азии планируется принять 10 тыс. беженцев, передает ТАСС.

Напомним, миграционный кризис, вызванный тем, что миллионы людей из Южной и Центральной Америки устремились в США, стал одной из причин рекордного падения рейтинга Байдена.



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