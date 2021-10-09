Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в США

Глава американского государства Джо Байден сообщил о том, что увеличил квоту приема беженцев в США с 62,5 тыс. человек до 125 тысяч.

Байден считает, что такое увеличение в 2022 финансовом году (начался в США 1 октября) «оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам». Из стран Европы и Центральной Азии планируется принять 10 тыс. беженцев, передает ТАСС.

Напомним, миграционный кризис, вызванный тем, что миллионы людей из Южной и Центральной Америки устремились в США, стал одной из причин рекордного падения рейтинга Байдена.