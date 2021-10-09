 

Лавров рассказал об обновлении Концепции внешней политики России

09.10.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИдет работа над обновлением Концепции внешней политики России, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Лавров заявил, что им предстоит работать на ответственном этапе российской и мировой истории, учитывая сложность ситуации в мире, но «это только добавляет азарта» и «заставляет мыслить креативно». Министр отметил, что «основное предназначение» российской внешней политики – «обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны», передает ТАСС.

По его словам, «это магистральное содержание Концепции», утвержденной главой российского государства Владимиром Путиным в 2016 году. Сейчас идет «обновление этого стратегического документа». Лавров выразил уверенность, что «каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе».

Он пожелал выпускникам «начинать писать свои «записки», которые будут помогать развивать внешнюю политику на соответствующих направлениях», но «с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы».

Напомним, в 2016 году была опубликована новая Концепция внешней политики России. В ней говорится, что Россия предпринимает все меры по противодействию терроризму, приоритетом своей деятельности считает укрепление международной законности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.06 / Санкции против РФ в связи с аннексией Крыма должны “продолжать действовать” – генсек НАТО

16.03 / На выставке показали документы о зверствах поляков в ходе польско-советской войны

16.05 / Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС

16.07 / В Нидерландах умер журналист, на которого было совершено покушение

19.08 / Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске

18.04 / В Крыму растет заболеваемость COVID-19, ограничивать поток туристов на оккупированный полуостров не собираются

23.01 / В Италии решили частично заблокировать TikTok из-за трагедии с ребенком

08.01 / Похищенного пиратами российского моряка освободили в Африке

29.09 / «Очередной сокрушительный удар» — от комендантского часа пострадают рестораны и пабы Великобритании

06.08 / “Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда”. В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика