Лавров рассказал об обновлении Концепции внешней политики России

Идет работа над обновлением Концепции внешней политики России, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Лавров заявил, что им предстоит работать на ответственном этапе российской и мировой истории, учитывая сложность ситуации в мире, но «это только добавляет азарта» и «заставляет мыслить креативно». Министр отметил, что «основное предназначение» российской внешней политики – «обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны», передает ТАСС.

По его словам, «это магистральное содержание Концепции», утвержденной главой российского государства Владимиром Путиным в 2016 году. Сейчас идет «обновление этого стратегического документа». Лавров выразил уверенность, что «каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе».

Он пожелал выпускникам «начинать писать свои «записки», которые будут помогать развивать внешнюю политику на соответствующих направлениях», но «с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы».

Напомним, в 2016 году была опубликована новая Концепция внешней политики России. В ней говорится, что Россия предпринимает все меры по противодействию терроризму, приоритетом своей деятельности считает укрепление международной законности.