 

Мнение: Bellingcat – иностранный агент

09.10.2021, 3:10, Разное
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Яркий пример позднего зажигания. Финансируемая британскими спецслужбами организация, активно работающая против РФ с 2014 года (как раз с момента своего создания перед провокацией с "Боингом"), включена в список иностранных агентов в 2021 (!) году. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но 7 лет…7 лет, Карл!

Bellingcat – иностранный агент

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, в том числе владельца Bellingcat. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минюста.

"8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", – говорится в сообщении. В реестр также включены ООО "МЕМО", американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах 11 июля 2018 года.

Среди журналистов – бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя", "Настоящего времени", издания "7×7", радиостанции "Радио Свобода".

Всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации – иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

https://tass.ru/obschestvo/12615905 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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