Мнение: Письмо: “Причина для разрыва постыдная”

Вот прекрасный рапан.

С хвостом как у павлина.

Опишите поточней, где и как автор косячит и во что это выльется.

Особенно обратите внимание как она пишет о сыне. Он у нее что-то вроде вещи, которую у нее есть время “возить по секциям” и поэтому муж ей не нужен.

copinoke

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Я переживаю развод с мужем, и не знаю, как мне правильно поступать.

Мы в браке почти 15 лет, а вместе почти 20 лет, у нас есть сын-подросток.

Конфликты по части распределения семейного бюджета у нас были всегда, но последнее время они стали особенно острыми. То ли я стала более жадной, то ли мы оба.

Недавно мы шли к друзьям на праздник, и у меня не было нового платья. Я прошла по магазинам, но мне ничего не понравилось, а 1 платье мне понравилось, но оно было очень дорогое – за пределами моего бюджета на платья, свой счет с накоплениями я ради него потрашить тоже не захотела, и домой пришла расстроенная. Собиралась на праздник, ворчала на мужа, что мне вечно нечего надеть. Но так не очень злобно ворчала – по-бытовому.

Мы сходили, отгуляли, он был хмурый. Потом подошел ко мне: говорит, нам с тобой надо поговорить: ты так меня достала своими постоянными хотелками. Я за это плачу, за то плачу, а тебе все мало. Я с тобой больше жить не хочу на таких условиях распределения бюджета. А я ему сказала, что на других условиях распределения бюджета я с ним в свою очередь жить не хочу. По моему мнению он тоже здорово тянет одеяло на себя.

Пререкались, оскорбляли друг друга. Потом он сказал, чтобы я отдала ему его карточку, с которой я тратила деньги на хозяйство по предварительному согласованию с ним, и чтобы я съезжала из нашего дома. А я так прикинула: дом у нас в общей собственности, и это не единственное наше общее имущество, он стоит меньше 50% от всего нашего совместнонажитого, и в любом суде право выбирать долю будет за мной. Я озвучила это мужу и сказала, чтобы он сам съезжал. Он уже хотел замять и сказал, что съедет после официального раздела имущества. А я сказала: нет, съезжай прямо сейчас, если хочешь по-мирному а то я тебе устрою такой раздел, что мало не покажется. – я была очень-очень зла и на взводе к этому моменту. Карточку его я ему отдала, он собрал вещи и ушел к матери. Но так вообще у него есть где жить – есть добрачная квартира, нужно только выселить квартирантов.

Так то у меня нормальная зарплата, я вполне могу обеспечивать и себя, и ребенка, и у меня есть время, чтобы возить его на все секции одной. Это тяжеловато, но я справляюсь. Просто я всегда считала, что муж за тем и нужен, чтобы жене обеспечивать ее дополнительные хотелки. А если я буду экономить на платьях и прочей фигне, зачем мне тогда муж? В таком режиме я и сама могу прожить.

Но это все, конечно, не отменяет того, что я его люблю, может быть, я недостаточно это проявляю. Но я всегда заботилась о нем в меру своих сил и понимания вещей: борщи варила, носки собирала и стирала, мнение его учитывала, а мнение у него есть по любому вопросу: от варки борща до моего стиля вождения, причем это мнение никогда не совпадает с моим. Сам и ругается, и оскорбляет меня постоянно по поводу, и без. А я потом еще и виновата?

Он мне звонил на днях, говорил: давай согласуем условия совместного существования, а потом опять предъявлял мне кучу предъяв по финансам. Что он от меня хочет – я не понимаю, чтобы я у него не просила шуб и платьев? – так я этого обещать не могу – не выполню. В итоге я ему сказала, что я его просто больше не люблю и не хочу с ним жить, хотя это не правда.

Я просто подумала, что и мне и ему нужно сейчас немного остыть, пожить отдельно и, может быть, что-то пересмотреть. А он пожаловался свекрови, что я его выгнала, она пожаловалась моей маме, и теперь они мне распиливают мозг, что вот я мужа выгнала из-за дележа денег. Но я же его не на пустом месте выгнала? Или я не права. Как мне лучше поступить? Я хотела бы, чтобы все было по-старому, но по-старому его не устраивает. Жить с ним как-то по-другому я тоже не хочу, компромисса не вижу. Не хочется выглядеть плохо в глазах родственников – причина для разрыва постыдная.