 

Напавшего на водителя «Газели» в Краснодарском крае бизнесмена задержали

09.10.2021, 2:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзбившего водителя «Газели» предпринимателя в Краснодарском крае задержали перед мэрией Краснодара сотрудники Росгвардии.

Предпринимателя задержали вместе с его охраной, также участвовавшей в потасовке, задержание прошло прямо в центре Краснодара перед зданием администрации города, передает РИА «Новости».

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и его охранников по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В настоящее время следователь допрашивает подозреваемых, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия», – сообщили в региональном следственном управлении СК.

По версии следствия, 28 сентября, используя малозначительный повод, двое мужчин вышли из внедорожника, подошли к «Газели» и напали на водителя автомашины, причинив «телесные повреждения водителю и пассажиру».

Сопровождающий предпринимателя в его машине мужчина угрожал очевидцу конфликта, который пытался его остановить.

Инцидент попал на видео, которое распространили в Сети, оно вызвало широкий общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить участников конфликта и дать их действию «принципиальную правовую оценку».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Эксперт назвал преимущества публикации видеоконтента на российских интернет-площадках

18.02 / Skoda озвучила дату презентации Kushaq

27.04 / Латвия в мае начнет всеобщую COVID-вакцинацию

24.04 / Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли возле острова Бали. СМИ пишут о смерти всех 53 членов экипажа

06.08 / Рубль вырос к доллару

20.05 / США собрались ввести санкции против строящих «Северный поток-2» судов

04.09 / МИД Украины потребовал от России освободить Джелялова и других незаконно задержанных в Крыму украинцев

02.09 / В Харьковской области автомобиль сбил двух детей, один из них в реанимации

31.01 / Тысячам китайских учёных и исследователей могут запретить въезд в Великобританию

29.08 / Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика