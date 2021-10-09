Напавшего на водителя «Газели» в Краснодарском крае бизнесмена задержали

Избившего водителя «Газели» предпринимателя в Краснодарском крае задержали перед мэрией Краснодара сотрудники Росгвардии.

Предпринимателя задержали вместе с его охраной, также участвовавшей в потасовке, задержание прошло прямо в центре Краснодара перед зданием администрации города, передает РИА «Новости».

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя и его охранников по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В настоящее время следователь допрашивает подозреваемых, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия», – сообщили в региональном следственном управлении СК.

По версии следствия, 28 сентября, используя малозначительный повод, двое мужчин вышли из внедорожника, подошли к «Газели» и напали на водителя автомашины, причинив «телесные повреждения водителю и пассажиру».

Сопровождающий предпринимателя в его машине мужчина угрожал очевидцу конфликта, который пытался его остановить.

Инцидент попал на видео, которое распространили в Сети, оно вызвало широкий общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить участников конфликта и дать их действию «принципиальную правовую оценку».