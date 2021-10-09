 

Эндокринолог призвала не запивать творог кофе и чаем

09.10.2021, 2:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПока никто не доказал, что повышенная жирность увеличивает процент усвоения кальция, поэтому рекомендуется употреблять творог 5–9% жирности, сообщила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности – 5–9%», – отметила Павлова, передает MK.ru.

По ее словам, нет смысла покупать творог повышенной жирности, так как не доказано, что это увеличивает процент усвоения кальция.

Павлова отметила, что если творог запивать чаем или кофе, то это как раз может помешать получению организмом полезных веществ из творога.

«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А», – добавила она.

Кроме того, она посоветовала не добавлять в творог варенье или мед и есть его с овощами и зерновым хлебом. Но если все-таки нужно подсластить, то можно использовать стевию или эритрит.

Ранее диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию. Кроме того, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности творога.



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