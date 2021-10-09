Пентагон испугался за американский искусственный интеллект

В будущем иностранные хакеры могут стать угрозой для американской инфраструктуры, основанной на технологиях искусственного интеллекта, сообщил глава Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон.

Грон заявил, что как гражданский, так и военный американский «потенциал» находится «под угрозой». Об этом, по его словам, свидетельствует имеющийся у США опыт в отношениях с «некоторыми глобальными противниками в киберсфере» и ситуация со «спонсируемыми государствами или криминальными структурами». Как сообщил Грон, в связи с этим в США понимают, что «искусственный интеллект, по мере того как он развивается, разрастается до промышленного уровня, также становится целью», передает ТАСС.