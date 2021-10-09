Мнение: Япония снова хочет все Курилы

Новый премьер-министр Японии, как и старый, снова хочет все Курильские острова, по факту продолжая выдвигать к РФ территориальные претензии.

Япония снова хочет все Курилы

7октября состоялся первый телефонный разговор между вновь избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом России Путиным. В ходе него стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать двусторонние переговоры по заключению между странами мирного договора на основе ранее достигнутых между лидерами обоих государств договоренностей.

В ходе разговора премьер Кисида изложил точку зрения, по которой приоритет в двусторонних отношениях должен быть отдан решению проблемы территориальной принадлежности всех четырех северных островов (так в Японии называют четыре российских острова Южно-Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ИноСМИ). Стороны продемонстрировали готовность к проведению в скором времени личной встречи.

Премьер-министр Кисида заявил, что «подтвердил российскому руководителю свою готовность к решительному проведению двусторонних переговоров на основе ранее достигнутых между двумя странами договоренностей».

Когда ему был задан вопрос о том, что в совместной Советско-японской декларации 1956 года «ясно прописан только возврат двух островов — Хабомаи и Шикотана», премьер Кисида заявил: «Мы будем вести с Россией переговоры по мирному договору, твердо занимая позицию на принадлежность Японии всех четырех островов. В этом отношении наш курс остается неизменным».

Комментарии японских читателей

aki

На словах Путин вроде бы не уклоняется от разрешения территориального спора с Японией на основе Совместной декларации. Но нужно учитывать, что внутри России существует уже мощное отрицательное отношение к возврату островов Японии. Путин уже сам здесь сделать ничего не может.

Сколько говорил нам Абэ о том, что «решит территориальную проблему, пока находится на посту премьера». Какое там решил! Даже не сдвинул на миллиметр!

nis

Теперь в соответствии с новой Конституцией Россия не может отчуждать свои территории другим странам. Для того, чтобы вернуть северные острова Японии ей снова нужно менять Конституцию? Не часто ли?

niw

Нечего тут «решать территориальную проблему». Надо реально забрать острова. Сейчас Россия понаставила там военных баз на них, а дальше пойдет на Хоккайдо?

Ну есть у нас договор безопасности с Америкой. Ну и что? Если по нам ударят Россия одновременно с Китаем, то Америка просто убежит!

Америке Япония нужна как непотопляемый авианосец для защиты собственной безопасности!

То, что они нам обещают положить жизнь на оборону Японии — это только предлог для того, чтобы удержать свое военное присутствие на нашей территории.

xfv

Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то, что четыре острова, нам и два-то не вернуть!

С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все.

red

У нас вон уже на Хоккайдо железные дороги разбирают — некому ездить.

Ну получим мы северные территории, и что? Кто там будет жить? А что касается рыбных ресурсов, то дешевле покупать их у России, чем тратится на содержание дорогого и не безопасного рыболовного флота.

Сейчас даже у России Китай и Южная Корея воруют рыбу. А что они сделают с нами, если острова станут японскими?

lel

Жду-не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее хоть чуть-чуть менее зависимым от Америки псом!

tot

К сожалению, пока Путин у власти, никакого разговора о возврате нам северных островов не может быть. Он будет делать вид, что заинтересован в переговорах, а сам будет нацеливаться только на японские деньги и экономическое сотрудничество!

satan

Вообще-то заявление Кисиды о твердом следовании Японии курсом на полный возврат всех четырех островов — это хорошо! Но это же только телефонный разговор. Путин завтра вспомнит о нем? Пока это ничего не значит!

sakanuken

Мы же уже объявляли о позиции на возврат 2 островов. Чего же теперь опять заговорили о четырех?

patrashu

Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американце? Это им нужны эти острова!

L

Какие могут быть мирные переговоры с вором? Пока Россия ясно не покажет свою готовность к возврату островов, никаких экономических связей и сотрудничества с ней!

bam

И так гады (Стилистика сохранена. — Прим. ИноСМИ) такие, забрали у нас Сахалин! Так отдавайте хотя бы северные острова!

https://inosmi.ru/politic/20211008/250664476.html – цинк

Разумеется, в реалиях новой Холодной войны, полностью зависимая от США Япония ничего не получит. Ситуация в отношениях при новом премьер-министре останется плюс-минус такой же как и ранее, при этом Япония будет все более активно втягиваться в конфронтацию с Китаем на стороне США.

Относительно Курил, считаю, что там должна быть такая же политика, как и в отношении Крыма. Курилы территория РФ и обсуждать с кем либо их принадлежность Россия не собирается. Свои шансы получить 2 острова путем переговоров Япония сама давно упустила при Хрущеве и Ельцине.

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