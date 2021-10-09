Во Львове с 14 октября усилят карантин

В то же время, по его словам, в городе смогут проводить небольшие конференции, если все их участники будут полностью вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

“Нужно, чтобы однозначно был масочный режим, если мы говорим о торговых комплексах. Однозначно должно быть сканирование температуры. Если говорить о заведениях общественного питания, то мы приходим к той позиции, когда все работники должны быть 100% вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест”, – сказал Садовый.

Мэр Львова добавил, что в городе планируют ужесточить ограничения для работников и посетителей заведений питания и ТРЦ.

“Скоро мы будем иметь ситуацию, когда в кафе, ресторан или ТРЦ смогут заходить люди, которые имеют вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест, и это будет проверяться. Это является нормой для многих стран ЕС, а там значительно лучше уровень вакцинации”, – подчеркнул Садовый.

Кроме того, во Львове приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/161458746106634/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19 (16 362 – за сутки 7 октября), умерло 58 тыс. человек. Во Львове выявили более 74,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции (446 – за последние сутки), сообщила пресс-служба горсовета.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 13 областей Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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