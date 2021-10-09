Мнение: Письмо: “Немножко траблшутер”

Это примерно такая же история, как вот в этом письме.

Только там мужчина, а здесь женщина.

Но история такая же простая.

olgaveronika

Добрый день, уважаемая Эволюция.

В надежде на разбор в “эволюциолаб”.

Мне 44, замужем, дети-школьники 2-е. Ему тоже 44, женат, сын школьного возраста.

Мы партнеры по работе, оба руководители но его статус выше – организация известней, проекты больше, да и руководителем он давно, а я только год, и вытаскивала компанию буквально из ямы. Нашли точки соприкосновения (я сама чуть больше года назад приехала к нему знакомиться, попросив знакомого договориться о встрече), развивали с поверхностного, постепенно менялся формат, – теперь работаем достаточно тесно, многие знают нас уже как «вместе», я имею в виду только компании. Он мне часто служит поддержкой когда нужна репутация, офиц. письма, бекграунды и т.п., ну а я в наших общих делишках немножко траблшуттер, когда надо как-то нестандартно вырулить, договориться и т.п. С документами доверие, у него чуть больше (как у более сильного и способного себе позволить риск), я осторожней к нему в делах (что тоже понятно), конфликты и рабочие ссоры хоть и бывают, но для третьих в итоге выстраиваем слаженную тактику. Это отношения, которыми я очень дорожу, поскольку это даёт возможность оставаться компании в рамках специализации (не хватает ресурсов рулить более широко). Ему, я думаю, это доп. заказчики, куда он может входить с моей узко-специализированной компанией как неотъемлемой частью требуемого «продукта» и «лицом» общей деятельности являюсь я.

Он мне нравится как мужчина, очень. Боюсь что это заметно. В мелочах, например, недавно одну историю стала рассказывать, с совещания по совместному проекту где он не был, бессодержательную но забавную, над которой мы с коллегами смеялись, ну то есть никакая не волнительная тема, нейтральная для меня, – и вот буквально голос начал дрожать и запинаться просто от того что он меня слушает. А ведь публично выступать это как раз мой конёк. Или когда совещания (нечасто, оно в общем-то не о чем, понимаем с полуслова, а по бумажкам он спокойно мне без них отдаёт) – ловлю себя на том, что хочется просто смотреть на него и слушать, а потом какое то время побыть одной, словно просто чтоб удержать вот это вот впечатление, его в своей памяти. Большая часть общения у нас по телефону. Каждый день практически. Но часто на бегу, у меня и у самой так. Видимся вообще редко. Документы передать. Но это нечасто. Я же говорю, у него ко мне доверие, когда вроде как бумажки в пределах нескольких млн. могут лежать и ждать конца отчётного периода пока бухгалтерия дергать не начнет. Ну а я более нервно к этому когда моя «отгрузка» (т.к. компания не моя, я только руководитель, а он у себя и руководитель и соучредитель), но он просто значит в течение дня завозил, ну так с видом мол блажь и нервничает ну и фиг с ней.

Когда-то через примерно полгода после знакомства, я была у него в офисе когда мы были вдвоем (выходной, но срочное и важное обоим), вот тогда я и почувствовала вот это, что смотрю украдкой на его тело, что мне хочется прикоснуться к нему, постаралась побыстрее уйти, мол ага всё хорошо всё понятно ну мне пора, – и больше эту ситуацию не повторять, боюсь было заметно. Он тогда провожая что-то спросил, типа «поухаживать?» но так скомкано как о доставшей обязаловке мол ещё и за этой (руководитель, часть сотрудников женщины без мужей, есть секретари, понятно ведь что привык ко всяким «не прочь»), – я постаралась как можно более по дружески улыбнуться «да не, спасибо, я сама доберусь» – и как-бы на этом всё. Потом только улыбочки, но я например не только ему улыбаюсь, стиль общения такой немного расслаблять ситуацию, но и он наверное тоже, переглядки на совещаниях (нечастые они у нас) – но это объяснимо, мы ведь одна команда, и говорим друг с другом больше чем с другими, и часто созванивались после сказать что-то что не при всех, но тоже по делу.

Однажды в аэропорту встретились, другого города, рейсы тогда задерживали, я вообще не помню, в голове как туман, просто слушала его, пока он про завод какой-то, боюсь рожа как у овцы была, разве что не хватало покорно блеять, старалась не прикоснуться к нему случайно потому что очень этого хотелось. Смотрела на его шею, ворот рубашки, когда он подошёл близко-близко, не знаю что уж он видел, но просто тогда сказала что сложное совещание волнуюсь, это действительно было так, только вот всякое совещание у меня в тот момент у меня из башки вылетело..

В общем, всё крошки и фантики. Не противна ему – уверена в этом. Но я никому обычно не противна, если не скандалю. Но он не сделал ко мне ни шага. Именно в плане флирта.

Вытягивать это из него – а зачем. Зачем позориться. Будь я красива и молода, ладно. Но не в мои годы, «бывшая красивая» это уже не «красивая». Просто приятная женщина и хороший друг, я умею казаться надежной, знаю это, мне сравнительно легко начинают доверять если не косячить и хоть как-то поддерживать. То есть, всё предсказуемо и ожидаемо. Тем более что когда с ним я познакомилась, у него сложный период был в бизнесе, это потом он через некоторое время восстановился, а отношения уже успели окрепнуть.

«он красивый, хороший и классный, а я ему не нравлюсь» – регулярно повторяю себе как мантру, чтоб не скатиться в «зелёный виноград»..

Иногда были какие-то фразы, двусмысленные, побоюсь их дословно приводить т.к. будет опознаваемо, именно приложить что-нибудь о любви из Чехова но как бы про рабочие дела, или тоже про них, но как бы так словно мы пара, – но это редко, раз может в несколько месяцев… «шкатулка», – а я дура даже развить и поддержать не умела, я не он, поэтому не рисковала лезть в рискованное для меня поле.

Или когда он «хотел бы съездить с вами туда-то» (про один из городов наших проектов, куда по идее только мне надо а ему незачем для дела, и речь шла просто про хотелки в плане городов) – но я конечно засмущалась от его «с вами» которое можно было понять двусмысленно, хотя он мог иметь в виду просто красивый город. Или когда про общее совещание, куда я однажды позвала его для поддержки моей позиции, он как показалось «да, давайте поедем, согласуем дату» (город в 2-х самолётах от нас) – я мол «никуда не надо, это по зуму будет», а он потом как-то без энтузиазма уже.

Я думала что это всёже пусть маленькие но шаги его, интерес начальный какой-то, узнать получше, что по крайней мере моё общество не противно. Что просто случая надо ждать, а там видно будет.

А потом он ковидом заболел, конечно сказал мне, но понятно что у нас дела общие, я должна знать, передал куда что к кому, я дальше без него спокойно с его людьми всё что надо делала, ну то есть не было у меня в нём объективной необходимости (я бы даже сказала что так было быстрее напрямую указивки раздавать пользуясь его ресурсами). Переживала за него, но не знала как вот я просто так позвоню, поэтому использовала деловые поводы, писала смс типа «такой-то не может решить тото что делать», или «если интересно тото готова обсудить, мне к тогда-то» – ответа не было. Было стыдно, думала не понимает что я вот так неловко к нему липну, не выдерживая молчания. У меня до этого приятельница умерла близкая, от этого, сказать что я переживала ничего не сказать, я буквально жила с телефоном в руке. Видела что в вайбере появляется иногда в сети – успокаивалась значит жив и не в реанимации.

А в какой-то день это прекратилось, постоянно он не в сети.. я буквально чуть не за руку кусала себя чтобы не позвонить узнать, даже смс написала с вопросом (не отправила), несколько раз переписывала меняя тон, от делового, то приятельски-свойпарневого, вежливо-заботливого, и т.п. – и всё не нравилось, казалось липким и наглым. И ведь не скажешь повода мол “наищеила что вы не в сети”

И он позвонил на следующий день. Просто так!!! Впервые за всё время нашего общения позвонил без всякого дела. «Просто хотел позвонить сказать вам что накануне было очень плохо, но вот в больнице сейчас, что теперь уже всё нормально». Я.. наверно в тот момент от неожиданности потеряла всякую осторожность, тон был радостной шавки, я и правда была ОЧЕНЬ счастлива что с ним всё хорошо, что он не на кислороде, мы говорили чуть не наперебой, смеялись о чем-то, я говорила чтобы если ему трудно разговаривать что пусть в любой момент просто кладет трубку (мне казалось что он дышит как-то не очень, да и голос был очень слабым), боялась что не замечу что напрягаю его, а он мне мол «всё классно!». Я даже осмелела настолько что сказала чтото типа «спасибо», ну что он вообще позвонил, что беспокоилась за него, и что теперь всё хорошо. Разве что «люблю» не говорила, но мне кажется что в тоне это читалось, я же говорю, что была не готова к этому, и действительно в тот момент была счастлива, прежде всего что с ним всё нормально, и что он в хорошей больнице. И я ему сказала что очень хочу чтобы он не молчал, чтобы звонил, просто хотя бы что всё хорошо у него, и он что «конечно!»…

День, следующий, – он не звонит. А я тоже не знаю больничные расписания, неудобно невовремя, просто так ведь в больницу не кладут может человек только что уснул например. Но и как-то поддержать общение хотелось. Поэтому пользовалась хорошими поводами про общие дела – типа «такие-то акт подписали», или «такой-то пока не подписывает, но дожмём, если есть идеи – велкам», и даже «деньги пришли». В конце недели, думаю, наверно формат позволяет приятельски позвонить, позвонила, удобно ли разговаривать «здесь не очень удобно, но говорите», я «да я просто так позвонила, хотела узнать как вы», он вкратце рассказал о лечении, мне кажется настроение у него было чуть депрессивным когда говорил об этом, но тут же переключил тему спросил про один из наших проектов, уже обычным тоном, я рассказала, и после попрощалась, он не препятствовал. Было очень стыдно, мол уцепилась за звонок его разовый и прилипла.

Чтоб сгладить ситуацию (и то что ожидала чегото другого), потом написала смс по поводу дела, мол хорошо что он об этом заговорил, закрутилась и могла упустить такую-то возможность, – ну а потом уже мы про дела общались. Общение вернулось в ровный тон, как до.

Вот уже пара недель после его больницы, мы общаемся хорошо, и доверие по прежнему, но мне кажется, его тон словно стал чуть деловее, вот уже без фривольных отступлений, как бы очень доброжелательный положительный и доверительный, но ровно-деловой (почти, иногда только когда мне что-то было надо, он мог рассказать что-то про связи, знакомых, какое-то своё прошлое – я имею в виду конечно связи деловые). Даже сильно вечерних звонков уже как-то не стало, или рабочее время или чуть около. И я так же, конечно.

Словно осадил меня, чтоб не думала лишнего. Работе это не мешает. Да и объяснимо, люди ведь не собаки. Действительно, волноваться могла. Да и на него у меня многое завязано, могла и по делу волноваться. Так что вряд ли так уж и опозорилась. Время выровняет..

Цель – хочу помощи в том, чтобы видеть границы. Чтобы и общаться, но и не показывать, что он мне вот настолько нравится что иногда сносит мозги.. Чтобы фантики перестать обсасывать. Чтобы научиться снизить его СЗ параллельно своей для него, но с “виноградом” не спутать.

В общем, глобальное из серии “хочу стать столбовою дворянкой”, крутецкой такой..