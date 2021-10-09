 

Анонсирован визит Нуланд в Москву

09.10.2021, 1:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗамглавы Госдепа Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, сообщил госдепартамент США.

В Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов». Далее Нуланд отправится в Бейрут и Лондон, передает ТАСС.

Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.



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