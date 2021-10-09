Анонсирован визит Нуланд в Москву

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, сообщил госдепартамент США.

В Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов». Далее Нуланд отправится в Бейрут и Лондон, передает ТАСС.

Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.