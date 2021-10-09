Экс-премьер Италии Ренци вошел в совет директоров «Делимобиля»

Российская компания «Делимобиль» объявила о подаче документов для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также сообщила, что в совет директоров компании вошел бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Ренци стал членом совета директоров в августе. Компания напомнила, что Ренци «получил степень юриста во Флорентийском университете в 1999 году». Он «занимал должность мэра Флоренции», в 2014–2016 годах был премьер-министром Италии, а «в настоящее время представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики». «Делимобиль» также сообщила, что собирается подать заявку на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи, передает ТАСС.

«Делимобиль» – проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани.