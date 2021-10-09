В московской ОНК заявили об «унизительном положении» Раковой в изоляторе

Арестованную экс-замминистра Марину Ракову в ИВС поместили в одну камеру с ранее судимой женщиной, которая продемонстрировала Раковой приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.

Меркачева заявила, что Ракова оказалась в «унизительном положении». «Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды», – приводит слова Меркачевой РИА «Новости».

Она сообщила, что Ракова «пять часов провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления». Меркачева рассказал, что «татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом».

Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания, сказала Меркачева. Член московской ОНК также сообщила об обеспокоенности Раковой в связи с тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями.

Напомним, по закону, прибывшие впервые заключенные не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами. Сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в среду. Ракова отказалась признавать вину. Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря. До этого суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина. В пресс-службе Тверского суда сообщили, что Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на проект «Учитель года».