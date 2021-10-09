Мнение: Капитальный ремонт

Плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах будет увеличена. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. Увеличение стоимости платы за капитальный ремонт связано с ростом цен на строительные материалы и оборудование. Таким образом, в коммунальной платежке капремонт может подорожать на 25 процентов, но не более.

Строго говоря, население будет оплачивать обанкротившуюся модель «развития», которая вошла в кризисное состояние еще в 2008 году и с тех пор проходит все положенные стадии развивающейся катастрофы. Это, так сказать, плата за «стабильность», так как под стабильностью в России понимается продолжение разворовывания страны правящей верхушкой — это и есть концентрированная суть всей путинской модели «развития».

К платежам за банкротство добавляются и платежи за текущий переход к прямому фашистскому управлению, который происходит под вывеской борьбы с коронавирусом. Это проблема не только России, но и всего мира. Россия, как слабая периферия глобального капитализма, просто идет в общем тренде. «Борьба с коронавирусом» имеет своей целью поголовное истребление среднего класса, применительно к России это означает вымывание свободных денежных и материальных ресурсов, и увеличение долговой нагрузки населения до неподъемных размеров. После чего и в мире, и в России наступит период отъема собственности за долги и закабаление значительных масс населения с переводом его в особый правовой статус, в некотором смысле речь идет о нео-крепостничестве.

В данном случае режим решает две задачи: перекладывает на людей собственные просчеты, неспособность и нежелание уходить от неработающей модели развития, и готовит почву для перехода к «новой нормальности», которая по сути, будет адской смесью феодального фашизма, как бы ни странным такой кадавр ни выглядел.

Каждый новый налог, тариф, акциз и любая иная форма изъятия средств у населения так или иначе, но решает эти две ключевые для правящей касты задачи. При этом огромные средства бросаются на репрессивный аппарат режима, так как российская знать всерьез опасается вспышек народного гнева и протеста в любой форме. И готова давить его максимально жестоко. И понятно, что это тоже оплачивается из народного кармана — хотя бы за счет изъятия этих средств из без того обескровленных социальных отраслей. Но когда на кону стоит право путинских друзей разворовывать страну, нет таких денег, которые они готовы изъять у людей, чтобы обеспечить это право.

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