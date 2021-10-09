NBC – коронавирусная статистика улучшается по всей Америке — но праздновать победу пока рано

В США за минувшие несколько недель значительно улучшилась ситуация в плане распространения коронавируса: число новых случаев коронавируса с 1 сентября сократилось почти на 40 процентов, передаёт NBC News. Однако эксперты предупреждают — заявлять, что кризис урегулирован, пока рано: количество «лишних» госпитализаций и смертей по-прежнему велико.

Вот какая сцена разворачивалась в одной из больниц штата Арканзас в середине июля — то есть как раз тогда, когда страну начала охватывать летняя вспышка заболеваемости COVID-19.

ДЖУЛИ АТКИНС, руководитель сестринской службы больницы Университета медицинских наук штата Арканзас: Раскачиваться времени нет — за работу берёмся сразу и интенсивно. Большая часть персонала работает сверхурочно — да, в общем-то, мы все перерабатываем.

На пике нагрузки в больнице было 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня таких восемь.

ДЖУЛИ АТКИНС: Сейчас мы скорее «задержали дыхание» и заняли выжидательную позицию, но вообще ощущение действительно такое, что ситуация наладилась, что дела теперь гораздо лучше, — уже совсем не так безнадёжно.

И так — не только в Арканзасе: коронавирусная статистика быстро улучшается и в других сильно пострадавших южных штатах, включая Луизиану и Флориду. В целом по стране соответствующие показатели снизились почти на 40 процентов.

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Можно ли надеяться, что новой вспышки нынешней осенью или зимой всё-таки уже не будет?

ДЖЕННИФЕР НУЦЦО, эпидемиолог, Школа общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса: Никаких гарантий, конечно, дать нельзя, но наблюдаемое сейчас снижение числа случаев меня весьма воодушевило — ведь, к сожалению, заразилось немало людей, и у них теперь появился естественный иммунитет. Кроме того, как известно, растёт и число вакцинированных.

И не исключено, что оно вырастет ещё больше, ведь в ближайшие недели власти могут дать добро на вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых в стране 30 миллионов.





СТЕФАНИ ГОСК: Разумно ли было бы ожидать, что мы когда-нибудь дойдём до точки, когда этот вирус будет восприниматься не как смертельно опасный патоген, вызвавший пандемию, а скорее как грипп?





ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Думаю, что разумно. На мой взгляд, применяя вакцины, мы, по сути, «укрощаем» вирус — мы отбираем у него возможность доводить людей до состояния, когда их нужно госпитализировать, и их убивать.

СТЕФАНИ ГОСК: Многие люди хотят знать, когда же уже мы сможем летать на самолётах без масок и перестать отправлять детей в школу в масках. Мы как-то можем уже прикинуть сроки в этом плане?

ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Вообще-то ещё не можем. Именно поэтому я призывала администрацию определить стратегию контроля над коронавирусом, где чётко было бы прописано, в каких временных рамках мы действуем и к чему стремимся.

В чём эксперты в области здравоохранения согласны, так это в том, что страна ещё своих целей не добилась.

ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Количество людей, которые совершенно зря оказываются на больничных койках или гибнут, хотя их смерть можно было предотвратить, пока ещё весьма велико.

Стефани, о вакцинации мы говорили много — так что давайте теперь обсудим вопрос тестов: власти вложили миллиард долларов в наборы для тестирования на коронавирус на дому.

СТЕФАНИ ГОСК: Да. Эпидемиологи, с которыми я общалась, высказывают опасения по поводу доступности тестов и их стоимости. А это вложение, вероятно, может помочь решить эту проблему — ведь тесты остаются единственным способом по-настоящему надёжно следить за распространением вируса.

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.