 

Мнение: Вредительские действия России

09.10.2021, 1:22, Разное
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“Новичка” показалось мало.
Далее идут шутки за 300 про то, что англичанка гадит.

Источник: Colonel Cassad



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