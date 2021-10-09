 

Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Костюк проиграла

09.10.2021, 1:16, Новости дня
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Счет по партиям – 6:2, 7:5 в пользу Свитолиной. Матч продолжался 68 минут.

* Sealed with an ace *

No.4 seed @ElinaSvitolina moves on in California after defeating Martincova 6-2, 7-5.#BNPPO21 pic.twitter.com/yKUDd7zG8E

— wta (@WTA) October 8, 2021

В поединке третьего круга Свитолина сыграет против Сораны Кырстя из Румынии (№40 WTA). На соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации Свитолина и Кырстя встречались два раза – дважды побеждала украинка. Последний раз это произошло в 2017 году на турнире в Стамбуле (Турция).

Во втором круге турнира завершила выступления в одиночном разряде другая представительница Украины Марта Костюк (№58 WTA). В двух сетах она проиграла Симоне Халеп из Румынии (№17 WTA) – 6:7, 1:6.

* @Simona_Halep * @BNPPARIBASOPEN third round

In 10 appearances at Indian Wells, the 2015 champions has never lost her opening match * pic.twitter.com/TaUw23Smr9

— wta (@WTA) October 8, 2021

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала турнира, проиграв в трех партиях будущей чемпионке Индиан-Уэллса Бьянке Андрееску из Канады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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