 

В Крыму российские власти безосновательно отправили Джелялова в психиатрическую больницу – адвокат

09.10.2021, 1:16, Новости дня
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“Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы №1 имени Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей”, – написал он.

Адвокат подчеркнул, что ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, “поскольку оснований для ее назначения не имелось”.

“Важно понимать, что в соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ, назначение и производство экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве”, – объяснил Полозов.

По его словам, “Джелялов под это описание совершенно не подходит” и “никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется”.

“В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно. Достаточно вспомнить дело Ильми Умерова, которого тоже помещали в эту же психиатрическую клинику для подобных целей. Когда он был вынужден находиться совместно с реально психически больными людьми и условия его нахождения там были более чем ужасные”, – отметил адвокат.

Он считает, что “это все является элементами комплексной карательной системы, направленной в том числе на подавление воли следственно-арестованного и создание неприемлемых условий содержания”.

Полозов рассказал, что в психлечебнице Джелялова “незамедлительно” посетила адвокат Эмине Авамилева.

“Как выяснилось, Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное. Он еще раз просил передать слова благодарности за поддержку. Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники”, – объявил адвокат.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4507036452695049

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

22 сентября оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и  Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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