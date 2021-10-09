Внешне очень похож на деда: как выглядит внук советского “капитана Немо”

Владислав Дворжецкий за свои 39 лет успел сняться почти в 20 фильмах. В основном это легендарные картины: “Капитан Немо”, “Возвращение “Святого Луки”, “Земля Санникова” и т. д.

У Владислава Дворжецкого была насыщенной не толька творческая карьера, но и личная жизнь. Актер успел побывать в браке 4 раза. Жены Дворжецкого в общем подарили ему 3 детей – сыновей Александра и Дмитрия и дочь Лидию. К сожалению, последней уже тоже нет в живых. После себя женщина, оставила 5 наследников. При этом только один из них пошел по дедушкиным стопам. Речь идет о Захаре Дворжецком. Давайте узнаем, что происходит в жизни этого парня.

По стопам дедушки

Сегодня Захар Дворжецкий живет в Новосибирске. Там он работает в “Первом театре”. Этому месту Захар предан уже 3 года.

За время работы в “Первом театре” Захар примерил на себя следующие образы: Царь Горох (“Молодильные яблоки”), Иван-дурак (“Юля и Сема одни дома”), Дюша Коваленко (“Воин”) и т. д.

К сожалению, кинорежиссеры еще не обратили внимания на Дворжецкого-младшего. Но будем надеться, что в скором времени сможем увидеть Захара еще и на экране. У парня очень выразительные черты лица, немало он взял и от своего легендарного дедушки.

Стать профессиональным актером внуку Владислава Дворжецкого помог Новосибирский государственный театральный институт. Руководителем курса Захара был Андрей Бутрин.

Кстати, до поступления в новосибирский институт Дворжецкий-младший пробовал свои силы в Москве.

Захар подал документы в столичный театральный вуз, однако из-за сложившихся проблем так и не смог стать его студентом.

Немного фактов из биографии Владислава Дворжецкого

Советский легендарный актер появился на свет в омском роддоме в 1939-м. Воспитывался маленький Владислав в семье балерины и актера.

Впервые на съемочной площадке Дворжецкий оказался в 1967 году, когда шла работа над картиной “Незабываемые годы”. Однако популярность к актеру пришла после того, как в 1970-м на экранах начала транслироваться лента “Бег”, где он сыграл одну из главных ролей.