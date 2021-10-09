 

Порошенко открестился от причастности к поставкам угля из ДНР и ЛНР

09.10.2021, 0:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУтверждения о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках дела против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука проверят причастность к его деятельности Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, передает ТАСС.

«Европейская солидарность» в заявлении, опубликованном на сайте партии, обвинила Киев в попытке «очернить Петра Порошенко как лидера украинской проевропейской оппозиции», предпринятой «на фоне плачевных результатов» нынешних властей страны. Подчеркивается, что Порошенко «категорически отвергает обвинения». Бывший президент Украины «считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов».

Партия заявила, что СБУ действует против Порошенко по прямому указанию Зеленского. Действующая власть пытается «отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе».

Напомним, Медведчуку огласили новое подозрение, он подозревается по статьям о государственной измене и содействии терроризму, подозрение связано с якобы реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Медведчука на Украине также обвиняют в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В начале сентября суд принял решение продлить домашний арест Медведчуку до 31 октября.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.



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