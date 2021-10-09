 

Сборная РФ по футболу обыграла команду Словакии

09.10.2021, 0:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМатч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словакии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.

Встреча на стадионе «Ак Барс – Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автогол после прострела Арсена Захаряна забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. 11 октября в Мариборе российские футболисты встретятся с командой Словении, передает ТАСС.

В июле РФС назначил Валерия Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020. Под руководством Карпина российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра и Мальты.



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