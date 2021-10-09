Сборная РФ по футболу обыграла команду Словакии

Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словакии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.

Встреча на стадионе «Ак Барс – Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автогол после прострела Арсена Захаряна забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. 11 октября в Мариборе российские футболисты встретятся с командой Словении, передает ТАСС.

В июле РФС назначил Валерия Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020. Под руководством Карпина российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра и Мальты.