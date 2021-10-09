 

Найдена первая жертва обрушения жилого дома в Батуми

09.10.2021, 0:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Батуми извлекли тело пожилой женщины, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Женщина стала первой найденной жертвой обрушения. До этого из-под завалов живыми извлекли четырех человек, в том числе ребенка. Спасательные работы продолжаются, передает ТАСС.

Глава МВД Вахтанг Гомелаури заявлял, что под завалами, предположительно, остаются трое детей, но пока эту информацию «точно подтвердить» не удалось, передает РИА «Новости».

Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. От десяти до 15 человек могут оставаться под завалами обрушившейся пятиэтажки.



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